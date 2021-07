Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Randalierer

Soest (ots)

Am Herzog-Adolf-Weg hat die Polizei am Donnerstag, gegen 19:55 Uhr, einen Randalierer in Gewahrsam genommen. Der 34-jährige Mann, der in der zentralen Unterbringungseinrichtung in Soest lebt, hatte in einem Discounter mit Gegenständen um sich geworfen und herum geschrien. Auch von den Beamten ließ sich der Mann nicht beruhigen. Der Aufforderung, das Geschäft zu verlassen, kam er nicht nach. Stattdessen begann er, um sich zu schlagen. Die Polizisten mussten den Mann mit zur Wache ins Gewahrsam nehmen, das er nach einigen Stunden, in denen er sich beruhigt hatte, wieder verlassen konnte. (wo)

