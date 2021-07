Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Aufmerksame Zeugen

Werl (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:15 Uhr, konnte die Polizei einen Ladendieb erwischen. Aufmerksame Zeugen hatten einen 28-jährigen in Möhnesee lebenden Mann dabei beobachtet, wie er Tabakwaren in einem Geschäft an der Soester Straße in seinen Rucksack steckte. An der Kasse bezahlte er die Waren nicht. Ein Mitarbeiter konnte dem Mann und seinen beiden Freunden, die ihren Einkauf bezahlt hatten, in die Fußgängerzone folgen. Dabei gab er der Polizei per Telefon immer wieder den Standort durch. An der Einmündung Bachstraße und Siederstraße konnten die Beamten das Trio kontrollieren und die entwendete Ware sicherstellen. Der 28-Jährige wurde zur Feststellung seiner Personalien mit auf die Wache genommen. (wo)

