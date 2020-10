Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ladendieb wurde erwischt und setzte sich erheblich zur Wehr

Heinsberg (ots)

Ein 21-jähriger Mann aus Roerdalen in den Niederlanden wurde am 16. Oktober (Freitag), gegen 13.50 Uhr, durch einen Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er Kopfhörer in einem Verbrauchermarkt an der Humboldtstraße stahl. Als der Detektiv ihn daraufhin ansprach, versuchte er zu flüchten. Mit gemeinsamen Kräften versuchten die Mitarbeiter den Täter an der Flucht zu hindern. Der Dieb setzte sich dabei erheblich zur Wehr, trat und schlug um sich und konnte zunächst flüchten. Auf der Borsigstraße konnte ein Zeuge den flüchtigen Täter stellen und bis zum Eintreffen der Polizisten festhalten. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und die Ermittlungen dauern an.

