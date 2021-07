Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Sicher in den Urlaub

Kreis Soest (ots)

Zu Beginn der Ferien setzen sich auch in diesem Jahr viele Menschen in ihr Auto um in den wohlverdienten Urlaub zu fahren. Um sicher ans Ziel zu kommen, sollten die Tipps der Verkehrsdirektion der Polizei unbedingt berücksichtigt werden: Vor der Fahrt - Kontrollieren Sie vor dem Start Reifendruck, Ölstand und Wasser. - Starten Sie die Fahrt erholt und gut ausgeruht. - Sichern Sie Kinder, Haustiere und Gepäck. - Warndreieck und den Verbandskasten nicht unter Gepäck griffbereit lagern - nicht unter dem Gepäck vergraben - Warnwesten griffbereit im Fahrzeuginnenraum aufbewahren - für alle Insassen Während der Fahrt - Leichte Snacks und ein ausreichender Vorrat an Getränken dürfen auf einer längeren Autofahrt nicht fehlen. - Machen Sie ausreichend Pause. Empfehlung: Alle anderthalb bis zwei Stunden oder alle 200 Kilometer. - Droht die Fahrt zu lang zu werden, sind Zwischenstopps mit Übernachtung sinnvoll. - Nehmen Sie Rücksicht auf sich und andere. - Die Autobahn ist auch bei Stau kein Ort für Fußgänger. Bewahren Sie Ruhe, bilden Sie eine Rettungsgasse und bleiben Sie im Auto. - Schon bei Schritttempo muss auf der Autobahn und mehrspurigen Landstraßen eine Rettungsgasse gebildet werden. - Die Rettungsgasse ist keine Gasse für Motorradfahrer. - Unfallorte sind keine Plätze für Schaulustige, sondern für Rettungskräfte. - Filmen und fotografieren von Unfallopfern ist eine Straftat. - Finger weg vom Handy oder sonstigen elektronischen Geräten während der Fahrt. Nach der Fahrt oder bei einer Pause - Lassen Sie Kinder und Tiere nicht im Fahrzeug zurück, auch nicht wenn das Fenster geöffnet ist. - Lassen Sie keine Wertsachen in Ihrem Fahrzeug. "Wir wünschen allen Bürgern einen erholsamen Urlaub. Kommen Sie bitte gesund wieder zurück!" (lü)

