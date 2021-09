Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090921-699: Portemonnaie aus Einkaufstasche geklaut

Lindlar (ots)

Nur einen kleinen Moment hatte ein 71-Jähriger beim Einkaufen seine Einkaufstasche aus den Augen gelassen, da war es auch schon passiert - die darin befindliche Geldbörse war weg. Der Lindlarer schilderte bei der Anzeigenaufnahme, dass er gegen 12.30 Uhr bei einem Lebensmitteldiscountmarkt an der Straße Kirschbäumchen seinen Einkaufswagen nur kurz außer Acht gelassen hatte, um am Brotbackautomaten Ware zu entnehmen. Als er sich umdrehte, sah er sofort, dass in der Zwischenzeit jemand in seinen im Einkaufswagen abgestellten Einkaufskorb gegriffen und die Geldbörse gestohlen hatte. Unklar ist, ob eine junge Frau, die den Markt ohne einen Einkauf getätigt zu haben kurze Zeit später verließ, mit dem Diebstahl im Zusammenhang steht. Sie war etwa 16 Jahre alt, ca. 170 cm groß, hatte lange schwarze Haare und war mit einer blauen Hose und einem schwarzen Oberteil bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

