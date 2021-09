Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080921-697: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Juweliergeschäft festgenommen

Hückeswagen (ots)

Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Hückeswagener Innenstadt konnte die Polizei in der vergangenen Nacht (8. September) zwei Tatverdächtige festnehmen. Gegen 02.45 Uhr waren Anwohner von Scheibenklirren geweckt worden und hatten die Polizei informiert. Die Polizei rückte mit Unterstützung von Remscheider Kolleg*innen mit mehreren Streifenwagen an und traf im Bereich des Schwimmbades auf zwei Radfahrer, die hastig eine Tüte ins Gebüsch warfen. Wie sich herausstellte, befand sich in der Tüte Tatbeute aus dem gerade verübten Einbruch. Die beiden Tatverdächtigen, ein 34-Jähriger aus Hückeswagen und ein 23-Jähriger aus Remscheid, wurden festgenommen. Ob gegen die Tatverdächtigen ein Haftbefehl beantragt wird, ist derzeit noch offen; die Ermittlungen dauern noch an.

