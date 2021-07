Polizei Bochum

POL-BO: Personen bei Auseinandersetzung auf Bahnhofstraße in Witten verletzt

Witten (ots)

Am vergangenen Freitag, 9. Juli, kam es in der Zeit zwischen 11.20 und 12.30 Uhr in Witten-Mitte zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Gegen 11.20 Uhr trafen etwa zehn Beteiligte an einem Friseurgeschäft an der Bahnhofstraße aufeinander. Im Rahmen der Streitigkeiten wurde ein 34-jähriger Bochumer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch sein Pkw wurde bei der Auseinandersetzung beschädigt.

Kurze Zeit später, gegen 12.20 Uhr, eskalierte die Situation vor Ort erneut. Zwischen dann circa 30 vor Ort befindlichen Personen kam es erneut zu einer Schlägerei.

Dabei wurden mindestens zwei weitere Männer leicht verletzt und mussten ebenfalls zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Situation konnte durch Einsatzkräfte der Polizei vor Ort beruhigt werden. Es wurde eine Vielzahl von Personalien festgestellt.

Neben der Schlägerei kam es an und im Geschäft zu Sachbeschädigungen.

Hintergründe des Streits sind derzeit noch unklar.

Vor Ort wurden durch Passanten und Zeugen Video- bzw. Fotoaufnahmen der Tathandlungen gefertigt.

Das Wittener Kriminalkommissariat hat die noch andauernden Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8305 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um weitere Zeugenhinweise.

Darüber hinaus wird darum gebeten, die gefertigten Aufzeichnungen an die E-Mail-Adresse Poststelle.Bochum@polizei.nrw.de zu senden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell