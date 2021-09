Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080921-696: Nach Schaufenstereinwurf - Polizei stellt 15-Jährigen

Wipperfürth (ots)

In der vergangenen Nacht (8. September) ist in der Wipperfürther Innenstadt die Scheibe eines Kiosks eingeworfen worden; die Polizei konnte einen 15-Jährigen stellen, der die Tat zugab. Gegen zwei Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert, nachdem auf der Unteren Straße ein lautes Klirren zu vernehmen war. Sie berichteten von mehreren Jugendlichen, die vom Ort des Geschehens in Richtung der Wupper flüchteten. Zuvor war eine Schaufensterscheibe eines Kiosk auf der Unteren Straße mit einem in unmittelbarer Nähe ausgehobenen Kanaldeckel eingeworfen worden. In der Scheibe entstand ein etwa 50 cm großes Loch. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei im Bereich der Egener Straße eine 15-Jährigen stellen, der mit einem Fahrrad vom Tatort geflüchtet war. Der in Wipperfürth wohnende Jugendliche gab zu, die Scheibe eingeworfen zu haben.

