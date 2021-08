Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Wenn es dann mal eklig wird

Ulm (ots)

Die Beamten des Polizeirevers Mitte mussten einen besonderen Zeitgenossen in Gewahrsam nehmen. Der 26-jährige Mann war am Samstagmorgen, gegen 04.00 Uhr, von einer Anwohnerin in der Bachstraße festgestellt worden. Dass der Angetrunkene nur mit Unterhose und Schuhen bekleidet war, war weniger das Problem. Vielmehr hatte er beschlossen im Fahrstuhl seine Notdurft zu verrichten. Anschließend verteilte er den Kot im Treppenhaus. Den Verbleib seiner restlichen Kleidung konnte der Mann nicht erklären. Ein Alkoholtest ergab einen Wert um die 2,5 Promille. Der Mann wurde durch die Beamten in Gewahrsam genommen und durfte in einer Zelle seiner Nüchternheit entgegensehen.

