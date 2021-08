Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Fahrzeug entwendet und Unfall verursacht

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 17.35 Uhr und 21.30 Uhr entwendeten Unbekannte am Freitag einen PKW in der Hossenriedstraße. Dies fiel erst auf, als der PKW gegen ein geparktes Fahrzeug auf einem großen Parkplatz geprallt war. Der letzte rechtmäßige Fahrer kam vor Ort und erklärte den Beamten, dass er das Fahrzeug in anderer Fahrtrichtung abgeparkt hatte. Aufbruchspuren konnten nicht festgestellt werden, aber der PKW war durchwühlt worden. Der Sachschaden wird auf ca. 3 000 Euro geschätzt. Die Polizei Giengen (07322/96530) sucht Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können oder Beobachtungen zum Unfall gemacht haben.

