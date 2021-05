Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Zetel - Polizei sucht Zeugen (mit Bild)

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Zetel zu einer Sachbeschädigung. Die erst kürzlich installierte Sitzgruppe, die sich auf dem Rad- und Wanderweg "An der alten Bahnlinie" zwischen Zetel und Bockhorn befindet, wurde durch unbekannte Täter zerstört. Der entstandene Sachschaden wird durch die Gemeinde Zetel auf 1800 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zetel unter der Rufnummer 04453 989590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell