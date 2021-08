Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Zwei Verletzte nach Motorradunfall

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 19.35 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Motorradfahrer die Landesstraße 1221 von Steinenkirch in Richtung Eybach. In einer Rechtskurve auf Höhe der Oberen Roggenmühle bremste er falsch und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und kam in der Böschung zum Liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt, seine 16-jährige Sozia trug leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden wird auf ca. 2 600 Euro geschätzt.

