POL-UL: (UL) Ulm - Bier auf der Straße

Viele Scherben gab es am Freitag bei einem Unfall in Ulm. Zwei Menschen mussten ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

In der Hans-Lorenser-Straße im Donautal waren zwei Autos zusammengestoßen. Ein 48-Jähriger bog gegen 14.30 Uhr links auf ein Firmengelände ab. Er hatte aber nicht auf den Gegenverkehr geachtet. Deshalb stieß sein Dacia mit einem Pritschenwagen zusammen. Der Pritschenwagen kippte um. Die Insassen, ein 35-Jähriger und seine Beifahrerin, brachte der Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik. Dort soll festgestellt werden, ob und gegebenenfalls wie schwer sie verletzt wurden. Derweil musste die Hans-Lorenser-Straße gesperrt werden, weil nicht nur die beschädigten Autos sondern auch Glasscherben die Fahrbahn blockierten. Denn auf der Pritsche waren 40 Kisten Bier geladen, von denen die Flaschen aus 14 Kisten beschädigt wurden. Das Gemenge aus Bier und Scherben musste eine Kehrmaschine später beseitigen. Zunächst wurden aber die Autos abgeschleppt. An denen entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der Pritschenwagen war total beschädigt. Die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880) ermittelt jetzt gegen den mutmaßlichen Verursacher des Unfalls. Ihn erwartet eine Anzeige.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

