Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen, Heidenheim - Polizei stellt Täter

Mehrmals schlugen Einbrecher am Wochenende in der Region Heidenheim zu.

Ulm (ots)

Gleich drei Einbrüche verzeichnete die Polizei am Wochenende im Landkreis Heidenheim:

Sonntag, kurz nach Mitternacht sah ein Zeuge in der Clychistraße Spuren eines Einbruches: Ein Unbekannter war durch ein offenes Dachfenster in das Geschäft geklettert und hatte im Innern nach Brauchbarem gesucht. Er fand Geld und machte es zu seiner Beute. Damit flüchtete der Unbekannte.

Nicht weit kamen drei Einbrecher am Sonntag in Mergelstetten: Gegen 4.30 Uhr sah ein Zeuge Licht in einem Kiosk in der Carl-Schwenk-Straße und rief die Polizei. Die kam und nahm einen ersten Einbrecher noch am Tatort fest. Zwei weitere flüchteten. Die Polizei fahndete nach ihnen und nahm sie später fest. Auf die Jugendlichem im Alter zwischen 14 und 16 Jahren kommen nun Anzeigen zu. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die drei in das Gebäude gekommen sein, nachdem sie die Tür aufgebrochen hatten. Ob die drei Beute gemacht haben ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zwischen Samstag und Montag suchte ein Unbekannter in Herbrechtingen nach Beute. Er ging zu einem Geschäft in der Anhauser Straße, brach eine Tür auf und ging ins Innere. Dort öffnete er einen Automaten mit Gewalt. Darin war Geld. Das machte der Unbekannte zu seiner Beute und flüchtete damit. Seine Spuren blieben an dem Tatort zurück. Sie geben den Ermittlern der Giengener Polizei (07322/96530) erste Hinweise auf den Unbekannten.

Firmen und Geschäfte sind gerade nachts immer wieder das Ziel von Einbrechern. Deshalb empfiehlt die Polizei dort kein Geld aufzubewahren. Weitere Tipps zum Einbruchschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch bei Ihnen vor Ort. Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden.

++++1487910 1489543 1493978

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell