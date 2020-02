Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Mülheim an der Mosel (ots)

Am Mittwoch, den 05.02.2020 wurde in der Zeit von 18.40 Uhr bis 19.00 Uhr ein blauer Citroen Berlingo auf dem Kundenparkplatz des Netto-Marktes in Mülheim an der Mosel beschädigt. Durch einen unbekanntes Fahrzeug wurde der Heckbereich stark beschädigt. Unter anderem zerbrach die Heckscheibe. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandene Sachschaden zu kümmern. Die Polizei Bernkastel-Kues bittet unter der Rufnummer 06531/95270 um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-95270

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell