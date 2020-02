Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtrag zur Sofortmeldung über schweren Verkehrsunfall

Osann-Monzel (ots)

Gegen 13.10 Uhr kam es auf der L 47 zwischen Osann-Monzel und Maring-Noviand zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem eine Person tödlich und eine Person schwer verletzt wurde. Ein 67jähriger Fahrzeugführer hatte mit einem Pkw Peugeot die L 47 aus Richtung Osann-Monzel kommend in Richtung Mülheim befahren, als er nach Zeugenaussagen aus bislang unbekannten Gründen auf die linke Fahrbahnseite geriet, wo er mit einem aus Richtung Mülheim entgegenkommenden Pkw Citroen zusammenprallte, der von einer 56jährigen Frau gesteuert wurde. Die Wucht des Zusammenstoßes war so groß, dass beide Fahrzeuge um nahezu 180 Grad herumgeschleudert wurden. Auf der Fahrbahn befand sich dementsprechend ein großes Trümmerfeld. Der Citroen kam in dem angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrerin wurde hierbei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Der im Fahrzeug eingeklemmte 67jährige Fahrer des Pkw Peugeot verstarb noch an der Unfallstelle.

Seitens der Staatsanwaltschaft Trier wurde zur Klärung der Unfallursache die Erstellung eines Sachverständigengutachtens angeordnet.

Die L 47 war bedingt durch die Unfallaufnahme und anschließende Reinigungsarbeiten bis 17.00 Uhr voll gesperrt. Während dieser Zeit war eine Umleitung eingerichtet worden.

Im Einsatz waren den Kräften der Straßenmeisterei Wittlich die freiwilligen Feuerwehren aus Platten, Osann-Monzel und Salmtal, die Wehrleitung der VG Wittlich-Land, ein Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, Beamte der Polizeiinspektion Wittlich sowie ein Polizeihubschrauber.

