POL-UL: (UL) Ehingen - Dieb auf Sportgelände

Am Wochenende machte sich ein Unbekannte bei Ehingen auf die Suche nach Wertsachen.

Ulm (ots)

In der Nacht zum Samstag muss der Unbekannte in den Herrschaftslüssen in Risstissen gewesen sein. Er öffnete ein Fenster und stieg in ein Gebäude. Dort stehen verschiedene Schränke, von denen der Dieb drei öffnete. Ob er daraus etwa gestohlen hat und wie er die Schränke öffnen konnte muss die Polizei noch feststellen. Einen Kassenautomaten in der Nähe riss der Dieb aus der Verankerung. Öffnen konnte er ihn jedoch nicht. Jetzt ermittelt die Ehinger Polizei (Tel. 07391/5880) wegen des Einbruchs und sucht den Täter.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ehingen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

