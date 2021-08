Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Ladendieb flüchtet

Nicht aufhalten ließ sich ein Unbekannter nach einem Diebstahl am Donnerstag in Geislingen

Gegen 12.45 Uhr steckte der Mann Parfüms in seine mitgeführte Papiertasche. Als er das Geschäft in der Stuttgarter Straße verließ, löste am Ausgang ein Alarm aus. Auch seine Papiertasche ging kaputt. Seine Beute sammelte er wieder auf. Zeugen versuchten den Unbekannten aufzuhalten. Der riss sich los und flüchtete mit einem Teil seiner Beute. Von dem Dieb ist lediglich eine Personenbeschreibung bekannt. Er soll um die 20 Jahre alt und etwa 175cm groß gewesen sein. Er war schlank und hatte kurzes helles Haar und einen 3-Tage Bart. Bekleidet war er mit hellen Jeans, schwarzen Turnschuhen, ein Kapuzenshirt mit Aufschrift "NASA". Zudem trug er eine Baseballmütze verkehrt herum. Das Polizeirevier Geislingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

