Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gullideckel ausgehoben - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.07.2021 gegen 00:40 Uhr teilten Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass ein Mann in einem weißen T-Shirt und Basecap mehrere Gullideckel in der Talstraße ausheben würden. Vor Ort lagen teilweise Gullideckel mitten auf der Straße, teilweise wurden Gullideckel auch von Unbeteiligten wieder eingesetzt. Ein Gullideckel lag auf dem Dach eines geparkten Fahrzeuges. Die Fahndung nach dem Unbekannten blieb in der Nacht erfolglos. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell