Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Extreme Wetterlage bschäftigt weiter die Polizei im Mühlenkreis

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Die Einsatzlage für die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke ist am Sonntag auch in den Nachmittagsstunden unverändert. Die Straßenverhältnisse im Mühlenkreis sind aktuell alles andere als einfach. Weiterhin gehen bei der Leitstelle diverse Meldungen in Zusammenhang mit der extremen Witterungslage ein.

So stürzte ein Rollerfahrer auf der Hauptstraße in Lübbecke-Blasheim. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den Leichtverletzten. In Minden rutschte ein Autofahrer ungewollt in einen Kreuzungsbereich. In der Folge kollidierte sein Wagen mit einem anderen Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

In Petershagen-Lahde hatte sich ein Autofahrer in einem Schneehaufen festgefahren. Als die Polizei erschien, stellten die Beamten bei dem Fahrer eine Alkoholfahne fest. Da der Mann im Verdacht steht, alkoholisiert am Steuer gesessen zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Zu dem Riss eine Frontscheibe eines Autos in Petershagen-Bierde. Dem Fahrer war ein Schneepflug entgegengekommen, wobei Teile des "Räumschnees" gegen die Windschutzscheibe flogen.

Ein weiteres Räumfahrzeug beschädigte in Espelkamp einen Gullideckel. Da die beschädigte Abdeckung nicht wieder eingesetzt werden konnte, war eine Absicherung der Gefahrenstelle durch Pylonen erforderlich.

Die B 239 über Horsts Höhe zwischen Lübbecke und Hüllhorst ist derzeit weiterhin befahrbar. Kleinere Nebenstrecken im Kreisgebiet sind hingegen nur schwer oder gar nicht passierbar. Die Polizei erneuert ihre Bitte nach Möglichkeit auf Autofahrten zu verzichten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell