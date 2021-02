Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Safer Internet Day: Polizei bietet telefonische Sprechstunde an

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Bereits seit vielen Jahren unterstützt die Polizei Minden-Lübbecke den Safer Internet Day (SID). So auch in diesem Jahr. Ziel des Tages ist es, auf mehr Achtsamkeit im Internet hinzuweisen sowie die Bürgerinnen und Bürger entsprechend zu sensibilisieren.

Anders als im Vorjahr können pandemiebedingt am diesjährigen SID (Dienstag, 9. Februar) keine Aktionen in den Schulen durchgeführt werden. Stattdessen bietet die Präventionsdienstelle der Polizei Minden-Lübbecke aus diesem Anlass eine telefonische Sprechstunde zum Thema "Opferschutz bei digitaler Gewalt" an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die dieses Angebot nutzen wollen, können den Expertinnen und Experten des Kriminalkommissariats Prävention / Opferschutz in der Zeit von 15 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0571/8866-4701 ihre Fragen stellen.

Weiterhin empfiehlt sich ein Blick auf eine derzeitige Präventionskampagne des Landeskriminalamtes NRW zum besseren Schutz von Online-Accounts sowie deren Zugangsdaten. Informationen hierzu finden sich unter der Homepage www.mach-dein-passwort-stark.de.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell