Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrüche beschäftigen Polizei

Bad Oeynhausen (ots)

Unbekannte sind in den Abend- oder Nachtstunden zu Donnerstag in ein Wohn- und Geschäftsgebäude an der Ecke Röntgenstraße / Detmolder Straße eingebrochen. Auch ein ehemaliges Gebäude des Südbahnhofs in der Weserstraße war von einem Einbruchsversuch betroffen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zunächst, so die ersten Erkenntnisse, versuchten die Täter gewaltsam über eine Hintertür in den Gebäudekomplex an der Röntgenstraße / Detmolder Straße einzudringen. Als dies nicht gelang, verschaffte man sich über eine Flurtür Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort brach man in eine Stiftung mit angeschlossener Begegnungsstätte ein und durchsuchte die Räumlichkeiten. An der zugehörigen Tagesstätte beschädigte man die Verglasung einer Tür. Auch zu einem Fußpflege-/Kosmetikstudio sowie einem Friseurgeschäft verschafften sich die Täter Zutritt. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Die Einbrüche dürften sich in einem Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 16.50 Uhr sowie Donnerstag, 8 Uhr ereignet haben.

Wenige Hundert Meter entfernt, versuchte man außerdem in der Weserstraße in das alte Bahnhofsgebäude des Südbahnhofs einzubrechen. Hier hörte eine aufmerksame Zeugin am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr Geräusche und sah eine dunkel gekleidete männliche Person, als diese sich im rückwärtigen Bereich an einem Fenster der dortigen Fahrschule zu schaffen machte. Als sich die Frau zu erkennen gab, flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad vom Tatort.

Täterhinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

