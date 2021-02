Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto gerät in Hecke: Polizei bittet Fahrer um Kontaktaufnahme

Espelkamp (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer ist am Montag in Alt-Espelkamp von der Waldbachstraße abgekommen und in eine Grundstückshecke gefahren. Der Fahrer wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der Eigentümer hatte am Vormittag die Polizei informiert und den Beamten berichtet, dass er den Schaden an seiner Hecke gegen 9.30 Uhr bemerkt habe. Den Ermittlungen der Beamten zufolge war der Unbekannte in Richtung der B 239 gefahren, als er in Höhe der Schulstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam. Möglicherweise ereignete sich der Vorfall gegen 6 Uhr in der Früh, da ein Nachbar zu dieser Zeit Geräusche von der Straße kommend gehört hatte. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Lübbecke unter Telefon (05741) 2770.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell