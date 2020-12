Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Effeln - Transporter landet auf dem Dach

AnröchteAnröchte (ots)

Am Montag, um 08:30 Uhr, kam es an der Straße Lange Wenne zu einem Unfall. Ein 48-jähriger Mann aus Soest, war mit seinem Mercedes Transporter von Effeln in Richtung Altenrüthen unterwegs. Aufgrund von Straßenglätte kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße ab. Es überschlug sich und blieb auf dem Kopf liegen. Der Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer (ebenfalls aus Soest) wurden leicht verletzt zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Transporter wird auf etwa 6000,- EUR geschätzt. (lü)

