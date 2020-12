Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Seniorin schwer verletzt

GesekeGeseke (ots)

Am Montag, um 07:50 Uhr, kam es an der Einmündung des Kahrweg auf die Bürener Straße zu einem Unfall. Ein 40-jähriger Mann aus Geseke war mit seinem Ford S-Max auf der Bürener Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Einmündung wollte er nach rechts in den Kahrweg abbiegen. Dabei übersah er eine 82-jährige Frau, die auf dem Gehweg der Bürener Straße unterwegs war und gerade die Einmündung überquerte. Durch den Aufprall wurde die dunkel gekleidete Seniorin gegen die Windschutzscheibe geschleudert und fiel zu Boden. Dabei wurde sie schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Pkw entstand Sachschaden von etwa 1500,- EUR. (lü)

