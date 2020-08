Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/Lkrs. TUT) Auffahrunfall aufgrund Unachtsamkeit (26.08.2020)

Trossingen (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro kam es am Mittwoch gegen 12 Uhr an der Einmündung Moltkestraße/Marktplatz. Eine 26-jährige Chevrolet-Fahrerin war stadteinwärts auf der Straße "Marktplatz" unterwegs, als sie zu spät erkannte, dass der vor ihr fahrende 65-jährige Sprinter-Fahrer verkehrsbedingt bremste. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Die beiden Autos waren weiterhin fahrbereit.

