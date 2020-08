Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 15.000 Euro Sachschaden aufgrund Auffahrunfall (27.08.2020)

Konstanz (ots)

Sachschaden von rund 15.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag gegen 12 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs zwischen Dettingen und Litzelstetten ereignet hat. Eine 30-jährige VW-Fahrerin fuhr vom Kreisverkehr kommend in Richtung Litzelstetten, als sie zu spät erkannte, dass der vor ihr fahrende 44-jährige Mitsubshi-Fahrer aufgrund stockenden Verkehrs an einer Ampelanlage bremste. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Verletzte gab es bei dem Verkehrsunfall keine. Beide Autos waren weiterhin fahrbereit.

