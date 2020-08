Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Schiltach/Lkrs. RW) Autofahrer kommt von Fahrspur ab (26.08.2020)

Schramberg-Schiltach (ots)

Rund 5.000 Euro Sachschaden und ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, zwischen Schiltach und Wolfach ereignet hat. Ein 80-jähriger Opel-Fahrer war aus Schiltach kommend unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache links von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte er mit dem Anhänger eines entgegenkommenden 56-jährigen Lkw-Fahrers und wurde leicht verletzt. Der 80-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Opel musste abgeschleppt werden. An dem Lkw entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

