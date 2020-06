Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Oldenburg/ Holst.

Sachbeschädigungen an einer Turnhalle - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Innerhalb der vergangenen Wochen kam es an der Turnhalle am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Oldenburg wiederholt zu Sachbeschädigungen.

Mehrere Fenster im rückwärtigen Bereich zum Freizeitpark wurden von bisher noch unbekannten Tätern zu verschiedenen Zeiten eingeworfen und dadurch beschädigt und zum Teil sogar zerstört.

Seitens der Polizeistation Oldenburg/Holstein wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.

Hinweise zu den Tätern werden von der Polizei unter Oldenburg.PSt@polizei.landsh.de oder telefonisch unter 04361 - 10550 entgegen genommen.

