POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Zwei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend nahe der Bundesstraße B35 bei Graben-Neudorf ereignete. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 28-jährige Fahrer eines BMWs kurz vor 20 Uhr zunächst die B35 von Bruchsal kommend und fuhr anschließend auf Höhe Neudorf von der B35 auf die Bruchsaler Straße ab. Dort fuhr vor ihm der ebenfalls 28 Jahre alte Fahrer eines Hyundais, der von der Bruchsaler Straße aus nach links auf die B35 in Richtung Bruchsal abbiegen wollte. Der Fahrer des BMWs bemerkte dies zu spät und wich dem langsamer werdenden Hyundai nach links aus. Dennoch streifte der BMW den Hyundai seitlich und fuhr infolge des Ausweichmanövers über eine Verkehrsinsel, bevor er schließlich von den Leitplanken gestoppt wurde. Durch den Unfallhergang wurden zwei 16 und 26 Jahre alten Mitfahrerinnen im BMW leicht verletzt. Der 28-jährige BMW-Fahrer sowie der Fahrer des Hyundais blieben unverletzt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die beiden Verletzten zunächst vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der BMW wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste.

