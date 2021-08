Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fahren ohne Zulassung und Fahrerlaubnis

Ulm (ots)

Wegen eines fehlenden Zulassungsstempels kontrollierten Beamte des Polizeireviers Göppingen am Freitag, gegen 21.25 Uhr, einen PKW in der Jahnstraße. Bei der Kontrolle konnte der 20-jährige Fahrer keine Zulassungsbescheinigung vorweisen. Außerdem musste er zugeben, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Abfrage in den polizeilichen Informationssystemen bestätigte dies. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel einbehalten. Gegen den Fahrer wird eine Strafanzeige gefertigt.

