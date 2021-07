Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unbekannte brechen in Ladengeschäft ein - Polizei bittet um Hinweise

Mannheim-Innenstadt (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend, 19:30 Uhr bis Montagmorgen, 06:40 Uhr schlugen ein oder mehrere Täter die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts in P 7 ein und verursachten so einen Sachschaden in noch unbekannter Höher. Nachdem sich die Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatte, durchsuchten sie das Ladengeschäft nach Wertgegenständen. Fündig wurden die Unbekannten schließlich, als sie in einem Tresor einen niedrigen, fünfstelligen Bargeldbetrag vorfanden und diesen entwendeten.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Tel.: 0621 12580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell