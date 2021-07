Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unbekannte Jugendliche zerstören Glasscheiben mehrerer Straßenbahnhaltestellen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots)

Zwei unbekannte Jugendliche zerstörten am frühen Dienstagmorgen die Glasscheiben der Wartehäuschen an drei Straßenbahnhaltestellen im Stadtteil Gartenstadt. Gegen 2.30 Uhr wurde ein Zeuge durch einen lauten Knall auf der Straße aus dem Schlaf gerissen. Bei einem Blick aus dem Fenster konnte er die zerstörte Glasscheibe der Haltestelle sowie zwei Jugendliche erkennen, die von der Haltestelle "Carl-Benz-Bad" in Richtung Baldurstraße davonrannten. Einer der beiden hatte ein Fahrrad bei sich, der andere einen Roller. Beides ließen sie in der Einfahrt eines Anwesens in der Baldurstraße zurück und setzten ihre Flucht zu Fuß in Richtung der Haltestelle "Käfertaler Wald" fort. Durch einen erneuten Knall wurde ein weiterer Zeuge wach und sah auch die beiden Jugendlichen. Während der Sachverhaltsaufnahme meldeten sich weitere Anwohner, die die beiden Jugendlichen ebenfalls beobachtet hatten. Sie konnten im Rahmen einer sofortigen Fahndung allerdings nicht mehr angetroffen werden. Jedoch wurde durch eine Streife festgestellt, dass auch an der Straßenbahnhaltestelle "Erlöserkirche" die Glasscheiben zerstört waren.

Die beiden männlichen Jugendlichen werden wie folgt beschrieben:

- Ca. 12 bis 14 Jahre alt - Kleine Körpergröße - Einer der beiden hatte dunkles, lockiges Haar und war mit einem schwarzen Hoodie bekleidet - Der andere trug Schuhe, die auffällig quietschten

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und die sachdienliche Hinweise zu den Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell