POL-MA: BAB 659/Viernheim: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und vier Verletzten - Pressemitteilung Nr. 2

BAB659/Viernheim (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17.35 Uhr befuhr ein 18-jähriger Opel-Fahrer die BAB 6 in Fahrtrichtung Süden. Am Autobahnkreuz Viernheim wollte dieser auf die BAB 659 in Fahrtrichtung Weinheim wechseln. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern. Hierbei überfuhr er den Grünstreifen der Abfahrt und kollidierte im Anschluss mit dem Seat eines 31-Jährigen, welcher auf der rechten Fahrspur der A 659 in Fahrtrichtung Weinheim fuhr. Es entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Durch den Unfall wurde sowohl der 18-Jährige Opel-Fahrer, seine beiden Mitfahrer, sowie der 31-Jährige Seat-Fahrer verletzt. Alle Beteiligten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung durch Rettungskräfte in umliegende Kliniken eingeliefert. Zur Verkehrsunfallaufnahme und Reinigung der Unfallstelle musste die Fahrbahn der A 659 in Fahrtrichtung Weinheim teils voll gesperrt werden, der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbei geleitet.

