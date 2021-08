Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Musikboxen beschlagnahmt

Ulm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Nähe des Bärenzwingers in der Friedrichsau mehrere Personen kontrolliert. Nachdem Ermahnungen zur Einhaltung der Nachtruhe keine Wirkung zeigten, wurden durch die Beamten vier Bluetooth-Lautsprecher beschlagnahmt. Die Eigentümer sind zwischen 17 und 22 Jahre alt und dürfen die Boxen bei Tageslicht beim Polizeirevier abholen. Im Wiederholungsfall droht ihnen die dauerhafte Einziehung der Lautsprecher.

++++++++++++++++++++1518152;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel.0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell