Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit einer schwer verletzten Person auf nicht zugelassenen Roller

Salzkotten-Verne, Einmündung Im Heil/Verner Holz (ots)

Freitag, 28.05.2021, 18:10 Uhr

33154 Salzkotten-Verne, Im Heil / Verner Holz

Am Freitagabend kam es in Salzkotten - Verne zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 45-jährigen Rollerfahrer aus Delbrück und einem Pkw-Fahrer aus Verne. Dabei wurde der Rollerfahrer schwer verletzt und mit Rettungshubschrauber dem Krankenhaus Gilead in Bielefeld zugeführt. Nach vorläufigen Feststellungen trug der Rollerfahrer keinen Helm. Das von ihm geführte Kleinkraftrad war nicht zugelassen und wird im Zuge der polizeilichen Ermittlungen technisch untersucht. Die Polizei hat das Kleinkraftrad sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell