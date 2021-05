Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer

Hövelhof, Kirchstraße/Nordstraße (ots)

Hövelhof, Einmündung Kirchstr./ Nordstr. Unfallzeit: Freitag, 28.05.2021, 18:00 Uhr

Ein 19jähriger Hövelhofer befuhr mit seinem Alfa Romeo in Hövelhof die Kirchstr. in Richtung Gütersloher Str. In Höhe der Nordstr. kam dem Pkw - Fahrer ein 40jähriger Rennradfahrer entgegen. Aufgrund einer Sichtbehinderung durch eine Hecke sah der Pkw Fahrer den Rennradfahrer zu spät und beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Dabei zog sich der Rennradfahrer aus Hövelhof, der einen Helm trug, leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2500 EUR.

