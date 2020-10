Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall unter Alkoholeinfluss?

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Dienstag (20.10.), gegen 18:55 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Burghauner mit einem Opel die Molzbacher Straße in Hünfeld stadteinwärts.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit stieß der 53-jährige mit seinem Pkw gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Das geparkte Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine angrenzende Mauer bzw. einen Zaun geschoben.

An den beiden Pkw und an der Mauer bzw. dem Zaun entstand Sachschaden in Gesamthöhe von rund 10.500 Euro.

Da bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt wurde, war die Anordnung und Durchführung einer Blutentnahme unumgänglich.

