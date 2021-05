Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage OT Schwege - Diebstahl von Werkzeug

In der Zeit zwischen Montag, den 26. April, 16.00 Uhr, und Dienstag, den 27. April 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Großbaustelle in Schwege einen roten HILTI-Gerätekoffer mit diversen Geräten (u. a. Akku-Bohrhammer, Akku-Bohrschrauber, Akku-Winkelschleifer inkl. HILTI-Akku-Paket und HILTI-Ladegerät). Täterhinweise liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Dinklage unter der Telefonnummer (0 44 43) 97 74 90 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Am Donnerstag, den 06. Mai 2021, kam es um 15.15 Uhr in der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Mann aus Vechta befuhr mit seinem Pedelec die Lohner Straße in Richtung Vechta. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Vechta befuhr zur selben Zeit mit seinem PKW die Friesenstraße. Als er auf die Lohner Straße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

