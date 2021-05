Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Leblose Person aufgefunden

Am Donnerstag, 6. Mai 2021, wurde der Polizei durch die Gemeinde Bakum gegen 15.00 Uhr eine mutmaßlich leblose Person in einer Gemeindeunterkunft an der Schledehausener Straße gemeldet. Mitarbeiter der Gemeinde hatten die Person im Rahmen eines unangekündigten Ortstermins in dem Wohnhaus aufgefunden und die Polizei verständigt. Ein alarmierter Notarzt konnte lediglich den Tod der männlichen Person feststellen. Die Identität ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Anhand der ersten Feststellungen vor Ort konnten bislang keine belastbaren Aussagen zu den Todesumständen getroffen werden. Daher wurde eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung durchgeführt, um im Falle einer Fremdeinwirkung keine Beweise zu verlieren. Zur Ermittlung der Todesursache ist für Freitag, den 07. Mai 2021, eine Obduktion vorgesehen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell