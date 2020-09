Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: Versuchte Sachbeschädigung an Erntemaschine

Bippen (ots)

Am Dienstagvormittag meldete sich ein Landwirt aus Bippen bei der Polizei. Der Mann berichtete den Beamten, dass es nur dem Metalldetektor des eingesetzten Maishäckslers zu verdanken sei, dass kein kostspieliger Schaden an der Erntemaschine entstand. Unbekannte hatten nämlich an mindestens sieben Stellen auf unterschiedlichen Flurstücken Maispflanzen mit ummanteltem Metalldraht präpariert. Die Spurenlage deutet darauf hin, dass die Drähte erst vor wenigen Tagen an die Maispflanzen angebracht wurden. Die tatbetroffenen Felder befinden sich südlich der Ferienhaussiedlung, erreichbar über die Dalumer Straße. Wer Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, insbesondere auf Verursacherinnen oder Verursacher, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05901/961480 oder 05439/9690.

