POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Donnerstag, den 06. Mai 2021, kam es um 08.20 Uhr in Bösel, Friesoyther Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKW. Eine 29-jährige Frau aus Bösel befuhr mit ihrem PKW die Friesoyther Straße in Fahrtrichtung Friesoythe. Eine 50-jährige Fahrzeugführerin aus Bösel befand sich mit ihrem PKW hinter der 29-jährigen. Im Verlaufe der Fahrt musste die 29-jährige verkehrsbedingt warten. Die 50-jährige erkannte dieses zu spät und fuhr auf den PKW der 29-jährigen Frau auf. Hierdurch wurde diese leicht verletzt. An den verunfallten PKW entstand ein Sachschaden von insgesamt 2000 Euro.

