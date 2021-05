Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Diebstahl eines Pedelecs

Zwischen Mittwoch, dem 05. Mai 2021, 14.00 Uhr, und Donnerstag, dem 06. Mai 2021, 09.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße das mit einem Rahmenbügelschloss verschlossen vor der Haustür abgestellte Pedelec einer 72-jährigen Frau aus Visbek. Hersteller des gestohlenen Pedelecs ist die Firma Kalkhoff. Die konkrete Modellbezeichnung lautet: "Groove DU F7R". Die Fahrradrahmennummer lautet: 15052173 Rahmen und Schutzbleche sind silbern, Sattel und Lenkergriffe sind schwarz. Das Pedelec verfügt über eine 7-Gang-Nabenschaltung. Die Reifengröße beträgt 26 Zoll. Als besonderes Merkmal kann eine rote Fahrradklingel der LzO benannt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (0 44 45) 95 04 70 entgegen.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 05. Mai 2021, wurde um 16.40 Uhr ein 25-Jähriger Goldenstedter in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass ihm seine Fahrerlaubnis rechtskräftig entzogen worden war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, den 06. Mai 2021, wurde ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus Vechta um 08.20 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, als er mit seinem PKW die Osloer Straße befuhr. In diesem Zusammenhang legte er den Beamten eine ausländische Fahrerlaubnis vor. Da der Mann seinen Wohnsitz bereits seit mehr als sechs Monaten in Deutschland unterhält, war diese nicht mehr gültig. Er hätte einen EU-Führerschein beantragen müssen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell