POL-WOB: Indoor-Plantage in Schöningen entdeckt - 4 Personen festgenommen

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Klosterfreiheit

21.04.2021, 15.40 Uhr

26.04.2021

Nach Zeugenhinweisen und umfangreichen Ermittlungsarbeiten gelang der Polizei in Schöningen vergangenen Mittwochnachmittag ein Schlag gegen den Rauschgifthandel. In einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Straße Klosterfreiheit wurde eine Indoor-Plantage festgestellt und vier tatverdächtige Personen festgenommen. Bei der Durchsuchung des Hauses sowie benutzter Pkw wurden unzählige Cannabis-Pflanzen und Pflanzenteile gefunden und beschlagnahmt.

Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um einen 39-jährigen Mann aus Gifhorn, einen 28-Jährigen aus dem Landkreis Helmstedt sowie einen 40-Jährigen und eine 23-Jährige aus dem Landkreis Gifhorn. Während der 40-jährige Beschuldigte nach Aufnahme seiner Personalien wieder gehen durfte, wurden die drei anderen Beschuldigten einem Richter des Amtsgerichts Helmstedt vorgeführt. Gegen alle drei Personen wurden Haftbefehle erlassen. Der Haftbefehl gegen die Frau wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Am Montagvormittag wurde mit Unterstützung einer technischen Einheit der Polizei, das Haus leergeräumt und die Beweismittel beschlagnahmt. Weitere Auskünfte erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

