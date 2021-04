Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Volltrunkener Familienvater fährt mit Ehefrau und Kindern im Auto durch Helmstedt

Helmstedt (ots)

Am Samstag, den 24.04.2021, gegen 12:35 Uhr, wurde durch einen Funkwagen der Polizei Helmstedt ein Renault Scenic auf der Blankenburger Straße angehalten. Der 35-jährige Fahrer war mit diesem Pkw bereits am Magdeburger Tor aufgefallen. Mit in seinem Pkw saßen seine Ehefrau und die gemeinsamen drei Kinder (3-11 Jahre alt). Die eingesetzten Beamten stellten bei dem Familienvater deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,43 Promille Atemalkoholgehalt, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde. Mit der Sicherstellung seines Führerscheins war der Pkw-Fahrer nicht einverstanden, er musste beschlagnahmt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren mit dem Vorwurf Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell