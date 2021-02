Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: In Wohnung eingebrochen +++ Hoher Schaden bei Diebstahl aus PKW +++ PKW in Erbenheim aufgebrochen +++ Geschwindigkeitsmessung auf der B 417

Wiesbaden (ots)

1. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Drususstraße,

Mittwoch, 03.02.2021, 15:30 Uhr - Donnerstag, 11.02.2021, 17:45 Uhr

(schü)Am späten Nachmittag zeigte gestern ein Wohnungseigentümer den Einbruch in die von ihm jedoch vermietete Wohnung in Biebrich an. Bislang unbekannte Täter waren zwischen dem 03.02.2021 und dem gestrigen Donnerstag in die Erdgeschosswohnung eingedrungen, indem sie sich gewaltsam über die Terrassentür einen Zugang verschafften. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnung und verließen sie nach dem derzeitigen Ermittlungsstand durch ein Schlafzimmerfenster. Da sich der Mieter der Wohnung aktuell nicht in Wiesbaden befindet, kann derzeit noch nicht festgestellt werden, ob die Einbrecher auch Gegenstände mitgenommen haben oder nicht. Es entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei der Landeshauptstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und ersucht Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbruchsversuch in Schierstein,

Wiesbaden, Anton-Berges-Straße,

Donnerstag, 11.02.2021, 08:00 Uhr - 14:00 Uhr

(schü)Einbrecher haben gestern im Laufe des Vormittags versucht, in ein Haus in Schierstein einzudringen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen überstiegen die Unbekannten zunächst die Umfriedung des Grundstücks und versuchten, die auf der Gebäuderückseite gelegene Haustür gewaltsam zu öffnen. Dies misslang, allerdings wurde die Tür beschädigt. Auch der Versuch, über ein neben der Tür gelegenes Kellerfenster einzusteigen, blieb erfolglos. Die Einbrecher konnten das Fenster nur ein kleines Stück eindrücken, aber nicht weit genug öffnen, um einzusteigen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Für Hinweise zur Tat und den Tätern unter der Telefonnummer (0611) 345-0 ist die Wiesbadener Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat, dankbar.

3. Hoher Diebstahlsschaden - Koffer aus PKW entwendet,

Wiesbaden, Laurentiusstraße,

Mittwoch, 10.02.2021, 19:00 Uhr - Donnerstag, 11.02.2021, 09:00 Uhr

(schü)Im Laufe der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stahlen bisher Unbekannte aus einem in Naurod geparkten Ford S-MAX mehrere Koffer mit Brillen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand ist noch unklar, wie die Täter in das Fahrzeug gelangt sind. Beim Diebesgut handelt es sich um schwarze Koffer, die im Kofferraum des Fahrzeugs lagen. In diesen Koffern befinden sich Brillen und Sonnenbrillen. Der Diebstahlsschaden beträgt nach Angaben des Geschädigten etwa 11.000 Euro.

Das 5. Polizeirevier ermittelt und ersucht Hinweisgeber, sich unter (0611) 345-2540 zu melden.

4. 16-Jährige im Bus beleidigt und bespuckt,

Wiesbaden, Herrnbergstraße,

Dienstag, 09.02.2021, 10:20 Uhr

(schü)Eine bisher unbekannte Frau soll in der Linie 24 am Dienstagvormittag eine 16-Jährige zunächst grundlos beleidigt haben. Der Vorfall in dem Linienbus ereignete sich gegen 10:20 Uhr in Frauenstein. Die junge Frau gibt an, dass sie sich nicht erklären könne, warum die Frau sie zunächst beleidigt und im Anschluss auch noch bespuckt habe. Sie habe die Frau schon des Öfteren im Bus gesehen und konnte sie als ca. 1,78 Meter groß und schlank beschreiben. Sie habe blonde Haare bis zu den Schultern und sei Brillenträgerin. Bisweilen hätte sie die Frau auch schon in Begleitung eines Kindes gesehen.

Das 3. Polizeirevier ermittelt in diesem Fall und bittet Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

5. Audi aufgebrochen

Wiesbaden, Barbarossastraße,

Donnerstag, 11.02.2021, 19:00 Uhr - Freitag, 12.02.2021, 08:00 Uhr

(schü)Im Laufe der vergangenen Nacht haben Unbekannte einen in Erbenheim geparkten Audi A6 aufgebrochen und aus dem Wagen eine Geldbörse mit Bargeld und ein Laptop entwendet. Sie schlugen ein Scheibe auf der Fahrerseite ein und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Im Anschluss stahlen sie eine Geldbörse samt Inhalt und ein Laptop. Neben dem Diebstahlsschaden von ca. 660 Euro entstand so ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Geschwindigkeitsüberwachung auf der B 417,

B 417, zwischen Hupfeldweg und Platte,

Donnerstag, 11.02.2021

(schü)Etwa zweieinhalb Stunden führte der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei am gestrigen Tag Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 417 zwischen Hupfeldweg und Platte durch. Im Bereich der Kontrollstelle ist eine Geschwindigkeit von 100 km/h erlaubt. Zwischen 16:30 Uhr und 19:00 Uhr passierten 1256 Fahrzeuge die Messstelle. 84 Fahrzeugführer bewegten ihr Fahrzeug so schnell, dass sie nun mit einem Verwarnungsgeld rechnen müssen, d. h., sie waren bis zu 20 km/h zu schnell. 16 Fahrzeugführer überschritten diese Grenze und müssen deshalb nun mit einem Punkt in Flensburg und einer Geldbuße zwischen 70 und 120 Euro rechnen. Spitzenreiter in dem Zeitraum war ein PKW-Führer, der sein Fahrzeug mit über 150 km/h durch die Messstelle steuerte. Dieser Fahrer muss mit einem Fahrverbot und einer gleichzeitigen Geldbuße von 240 Euro rechnen. Das bedeutet natürlich aber im Umkehrschluss auch, dass sich 1155 Fahrzeugführer an die zulässige Geschwindigkeit hielten. Der Regionale Verkehrsdienst wird selbstverständlich weiterhin in unregelmäßigen Abständen an unterschiedlichen Örtlichkeiten in seinem Zuständigkeitsbereich Geschwindigkeitsmessungen durchführen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: BAB 66, Fahrtrichtung Rüdesheim Donnerstag: Boelckestraße Donnerstag: BAB 3 Samstag: BAB 3, Fahrtrichtung Köln

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell