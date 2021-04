Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand an Kindertagesstätte - 3 Erzieherinnen leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Am Stemmelteich

23.04.2021, 09.46 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitagmorgen ein Holzstapel an der Außenfassade einer Kindertagesstätte in der Straße Am Stemmelteich in Brand. Gegen 09.45 Uhr hatten Erzieherinnen den Brand entdeckt und unmittelbar die Feuerwehr und Polizei alarmiert.

Ebenso evakuierten sie die 22 Kinder der Tagesstätte und brachten diese in Sicherheit. Dabei zogen sich drei von sechs Erzieherinnen leichte Verletzungen durch das Einatmen von Rauchgas zu, konnten aber nach erster Untersuchung vor Ort entlassen werden. Kinder wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Die Berufsfeuerwehr Wolfsburg war mit einem Löschzug und mehreren Rettungswagen wenige Minuten später vor Ort, versorgte die Verletzten und löschte den brennenden Holzstapel.

Ob ein Gebäudeschaden ist und auf welche Summe sich der Gesamtschaden beläuft, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Demnach war an der Brandausbruchstelle ein abgebautes Spielgerät aus Holz gelagert worden und sollte in den nächsten Tagen entsorgt werden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser Holzstapel in Brand.

Die Polizei kann Brandstiftung als Brandursache nicht ausschließen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, sich auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

