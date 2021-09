Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090921-700: Paketpost bei Einbruch in Halle geöffnet

Hückeswagen (ots)

In eine Halle an der Peterstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (7./8. September) eingebrochen und dort gelagerte Paketpost durchwühlt. Gegen fünf Uhr am Mittwochmorgen hatte ein Angestellter die Pakete in sein Zustellfahrzeug einladen wollen, fand diese aber auf dem Boden verteilt und größtenteils aufgerissen vor. Ob und was die Täter aus den Paketen gestohlen haben, ist zurzeit noch ungeklärt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

