Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Rheinallee - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Gestern Morgen (13.09.2021), gegen 09:30 Uhr, fuhr eine 71-jährige Autofahrerin auf der Rheinallee in Richtung Yorckstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer auf der Rheinallee in Richtung Lagerhausstraße. Als die 71-Jährige an der grünen Ampel nach links in die Pfalzgrafenstraße abbiegen wollte, stieß sie mit dem entgegenkommenden 17-Jährigen zusammen. Hierbei stürzte er, verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wurde ebenfalls verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf circa 12 000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell