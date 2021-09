Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gummiboden von Fußball-/Basketballplatz herausgerissen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 10.09.2021, gegen 17:00 Uhr und dem 13.09.2021, gegen 08:00 Uhr, rissen unbekannte Täter Teile des Gummibodens auf dem Fußball-/Basketballplatz der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch in der Hermann-Hesse-Straße heraus. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

